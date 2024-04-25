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25 Nisan 2024 Perşembe 06:46:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 06:46:00

Bu köylerde hala kış yaşanıyor

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Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor.

Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, nisanda da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor. Yüksek rakımda yer alan ve aylarca kar altına olan mahalle ve mezralarda, kışın en sert geçtiği dönemlerde sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.

Etiketler : van köy kar kış
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