Bu köylerde hala kış yaşanıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesi ile Karavil ve Sabusatan mezralarında, nisanda da kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulması nedeniyle bahar aylarında kıştan kalma günler yaşanıyor. Yüksek rakımda yer alan ve aylarca kar altına olan mahalle ve mezralarda, kışın en sert geçtiği dönemlerde sıcaklık sıfırın altında 30 dereceye kadar düşüyor.