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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:48:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:48:00

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

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Müslüm Gürses'in yeni şarkıları kendi sesiyle müzikseverlerle buluşuyor.

Sanatçı Müslüm Gürses'in vefatının 11. yılında yeni şarkıları kendi sesiyle müzikseverlerle buluşuyor. Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı arşivde saklanan şarkılar 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geldi. Gürses'in yıllar önce kayıt edilen projesinin teaser klibi büyük heyecan yarattı. 6 şarkıdan oluşan albümde Gürses'in 'Çok Sevdim', 'Sevda Kurbanı', 'Altın İken Tunç Oldum', 'Çöpçatan', 'Ah Bu Dünya', 'Sarı Saçlarından Sen Suçlusun' eserleri yer aldı. Müslüm Gürses'in albümü 18 Nisan'da tüm müzik platformlarında yerini alacak.

Etiketler : sanatçı müslüm gürses şarkı
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