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25 Nisan 2024 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 16:00:00

BM: Gazze halkı artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya

Kaynak: AA

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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze'deki Filistinlilerin artan salgın hastalık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu açıkladı.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yol açtığı insanlık felaketine ilişkin açıklamada yapıldı.

"Gazze'de açlık, hastalık ve ölüm halkın peşini bırakmıyor" ifadesine yer verilen açıklamada, İsrail'in saldırılarından kaçan 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki derme çatma barınakların arasında çöplerin biriktiği vurgulandı.

Açıklamada, salgın hastalık riskinin yüksek olduğu, ishal ve hepatit A salgınlarında endişe verici artış yaşandığına dikkat çekildi.

BİR YANDAN İSRAİL SALDIRILARI, DİĞER YANDAN AÇLIK VE SALGIN HASTALIKLAR

İsrail 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 Filistinli yaralandı.

Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Etiketler : bm gazze salgın hastalık
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