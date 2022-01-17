‘Pele' öğrencilerle derse giriyor

Edirne'deki Mithatpaşa Ortaokulu idarecileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehir Gönüllüleri Vakfının "Sevimli Dostlarımız 22 Projesi" kapsamında bir sokak köpeği sahiplendi. Aşı ve bakımları yapıldıktan sonra okula teslim edilen, top oynamayı çok sevdiği için öğrencilerin "Pele" adını verdiği köpek, okulun adeta maskotu haline geldi.

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Zaman zaman sınıflara da giren "Pele", ders aralarında okul bahçesinde çocuklarla oynuyor.