Ölürsün diyenlere inat maratonda

9 YILDIR ARALIKSIZ KOŞUYOR



Erzurum'da yaşlılardan oluşan "Çılgın Dadaşlar" olarak bilinen Palandöken Masterler Koşu Grubu üyesi 72 yaşındaki Celal Arpacık 'Ölürsün' diyenlere inat koşuyor.

Erzurum'da matematik öğretmenliği yaparken salon sporlarıyla ilgilenen 3 çocuk babası Celal Amca, emekli olduktan sonra atletizme yöneldi.

Çılgın Dadaşlar Koşu Grubu antrenörü Dursun Düzgün ile bu sporu 9 yıldır yaz kış demeden sürdürüyor.

BAŞARISINI TAÇLANDIRACAK

Katıldığı çok sayıda yarı maraton yarışlarında, yaş grubunda ilk 3'e girip kupa ve madalya kazanan Celal Arpacık, başarılarını 42 kilometrelik İstanbul Maratonu ile taçlandırmak istiyor.

Celal Arpacık, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla verdiği röportajda "Görenler 'ölürsün, ölürsün' diyorlar ama koşu ve spor gerçekten büyük heyecan. Yaşları ne olursa olsun herkes mutlaka sporun bir yerinden tutsun" dedi.

Celal Arpacık, "Sağlıklı yaşamak isteyen herkes sporun bir yerinden tutmalı. Hayatım el verdiği sürece koşuya devam edeceğim" dedi.