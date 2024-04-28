Bakanlık harekete geçti: Türk müşteriden fazla ücret isteyen otele denetleme

Antalya'daki bir otele yabancı internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 euro ücret farkı alındığı iddia edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu iddiaların üzerine harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."