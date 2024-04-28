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28 Nisan 2024 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 16:00:00

Bakanlık harekete geçti: Türk müşteriden fazla ücret isteyen otele denetleme

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini duyurdu.

Antalya'daki bir otele yabancı internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından 120 euro ücret farkı alındığı iddia edilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu iddiaların üzerine harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı antalya otel rezervasyon denetim inceleme
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