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Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Refaha girmeyecekler
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28 Nisan 2024 Pazar 21:49:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 21:49:00

Beyaz Saray'dan İsrail açıklaması: Refaha girmeyecekler

Kaynak: İHA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Refah'a operasyon yapmayacağı konusunda güvence verdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında yaptığı açıklamada, "(İsrail) Endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL, REFAH'A GİRMEME KONUSUNDA GÜVENCE VERDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Refah'a yönelik planladığı askeri harekat hakkında açıklamalarda bulundu. Kirby, İsrail'in Refah'a saldırmadan önce ABD'nin endişelerini dinlemeyi kabul ettiğini belirterek, "Bakış açılarımızı ve endişelerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulana kadar Refah'a girmeyecekleri konusunda bize güvence verdiler" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in önümüzdeki hafta bölgeyi ziyaret edeceğini belirten Kirby, Blinken'ın ziyareti sırasında ABD'nin en az altı hafta sürmesini istediği geçici bir ateşkes için baskı yapacağını aktardı. Kirby, "Umuyoruz ki altı haftalık geçici bir ateşkesin ardından belki daha kalıcı bir şeyler yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarının sayısının artmaya başladığını da belirten Kirby, "İsrailliler, Başkan Biden'ın kendilerinden yerine getirmelerini istediği taahhütleri yerine getirmeye başladılar" dedi.

Etiketler : BeyazSarayUlusalGüvenlik JohnKirby İsrailABDyeRefaha
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