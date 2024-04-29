Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 8,6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.