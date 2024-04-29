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29 Nisan 2024 Pazartesi 00:33:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 00:33:00

Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 00.14'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akçadağ ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 8,6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Etiketler : Deprem Akçadağ Malatya
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