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28 Nisan 2024 Pazar 08:08:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 08:08:00

O köy diken üstünde

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Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde heyelan nedeniyle 10 evde hasar oluştu. Köy sakinleri korkudan evlerinde kalamıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu. Köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla köye giden ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 evde zemin hareketlenmesine bağlı çatlakların oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından riskin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Köy sakinleri ise korkudan evlerinde kalamadıklarını söyledi.

Etiketler : sivas suşehri aksu köyü heyelan
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