O köy diken üstünde

Sivas'ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu. Köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla köye giden ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 evde zemin hareketlenmesine bağlı çatlakların oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından riskin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Köy sakinleri ise korkudan evlerinde kalamadıklarını söyledi.