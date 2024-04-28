Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Bodrum Cruse Port'ta ziyaret edilebiliyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler de aktarıldı.

Ziyaretçiler gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geminin, Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri planlandığı bildirildi.