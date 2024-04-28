Baharı ‘müzikli' bekleyiş

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Karçal Dağları yamaçlarında karla kaplı Maden köyünün sakinleri, umutla baharın gelmesini bekliyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta yer alan ve kış mevsiminin uzun sürdüğü köyde, vatandaşlar yaklaşık 6 ay karla mücadele ediyor.

Köyde akordiyon çalarak zamanını geçiren Recep Sarış köyde arıcılık da yaptığını dile getirerek, "Hobi olarak akordiyon çalıyorum, burası 2 bin rakımda bir köy. Bu yıl çok kar yağdı. Burada kasım ayında yollar kapanıyor, nisanda açılıyor" diye konuştu.