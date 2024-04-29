Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çavdır ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 25.92 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.