Burdur'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Burdur'un Çavdır ilçesinde saat 00.33'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çavdır ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 25.92 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:33:29 TSİ
Enlem:36.97611 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:25.92 km
Detay:https://t.co/wSUXxLfNhy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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