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28 Nisan 2024 Pazar 08:05:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 08:05:00

Otlardan çocuklar için bebek yapıyorlar

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Kayseri'de kadınlar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen otsu bitkiden oyuncak bebekler üretiyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen otsu bitkiden oyuncak bebekler üretiyor.

Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen, bazı yörelerde "kedi kuyruğu" veya "saz" olarak da bilinen "berdi" otundan oyuncak bebek yapıyor.

Etiketler : kayseri ot oyuncak bebek
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