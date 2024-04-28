Otlardan çocuklar için bebek yapıyorlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen otsu bitkiden oyuncak bebekler üretiyor.

Develi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılan kadınlar, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen, bazı yörelerde "kedi kuyruğu" veya "saz" olarak da bilinen "berdi" otundan oyuncak bebek yapıyor.