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12 Mayıs 2024 Pazar 09:10:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 09:10:00

Başkan Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı: Hayatımızın en değerli hazineleridir

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü mesajında, "Annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından Anneler Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti, ahirete irtihal etmiş tüm anneleri rahmetle ve minnetle yâd ettiğini belirtti.

"ANNELERİMİZ, HAYATIMIZIN EN DEĞERLİ HAZİNELERİDİR"

"Sevgi, merhamet ve fedakârlık gibi güzel hasletlerin örnekleri olarak annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir" sözlerini kullanan Erdoğan, paylaşımında şunlara da yer verdi:

Başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit anneleri olmak üzere, bu eşsiz hazineye sahip çıkmalı, annelerimize verdiğimiz kıymeti her fırsatta en güzel şekilde göstermeliyiz. Bir annenin evladına olan merhametiyle mukayese edilebilecek derecede çok az insani duygu vardır. Annelerimize teşekkür etmekle kalmayıp hayatımız üzerindeki etkilerini de hatırlamak için bugün çok anlamlı bir fırsattır. Cenneti annelerin ayakları altında gören inancın mensupları olarak yüklendiğimiz sorumlulukları ve görevleri ifa ederken, annelerimizin hayır dualarının en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu unutmamalıyız."

Etiketler : recep tayyip erdoğan anneler günü mesaj
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