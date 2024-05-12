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Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 4 gözaltı
12 Mayıs 2024 Pazar 08:50:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 08:50:00

Silah kaçakçıları "Mercek" altında: 4 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik düzenlenen “Mercek-18” operasyonunda yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde toplam 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlğının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu "yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine" yönelik "Mercek-18" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonda yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde; 21 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı, model basımı yapan lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti ile silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : batman operasyon silah kaçakçılığı silah ticareti
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