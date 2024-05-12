Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Halil İbrahim Altuğ ve kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler sergiye dönüştü. Tabloları büyük beğeni toplayan kursiyer İlknur Altan, "Bu kurslar sayesinde yeteneklerimizi geliştirme fırsatı bulduk. Aile sıcaklığında bir sınıf ortamımız var. Keyifle eğitim alıyor, sanatımızı geliştiriyoruz" dedi.

"Fırçaların Dansı" adı verilen serginin açılışına katılarak, tabloları beğeniyle inceleyen Adapazarı Halk Eğitim Müdürü Faruk Kıral da "Kurslarımıza katılım yoğun, her yaştan kursiyerimiz var. Bu kurslarımız aynı zamanda rehabilitasyon olarak da kabul edilebilir. Bu kurslar sayesinde gizli kalmış yetenekler ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.