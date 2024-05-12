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12 Mayıs 2024 Pazar 07:59:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 07:59:00

Görmeyen çocukları için eğitim aldı

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Adana'da eşinden ayrılan Hatice Kocatürk, doğuştan görme engelli evlatlarına hem anne hem baba oluyor.

Adana'da 8 yıl önce eşinden ayrılan Hatice Kocatürk, 12 ve 14 yaşındaki doğuştan görme engelli evlatlarına hem anne hem baba oluyor. Çocukları için Braille alfabesi de öğrenen anne Kocatürk, "Önceleri bu alfabeyi öğrenemeyeceğimi düşündüm. Öğretmenimiz bana hangi noktanın hangi harf olduğunu yazılı olarak gönderdi, ben de evde çocuklarımın elinden tutup yazdırdım, okurken okumalarına yardımcı oldum. Bu şekilde öğrendim" dedi.

Görme engelli 12 yaşındaki Hira Yaman, annesinin desteği sayesinde eğitim hayatında karşılaştığı zorlukların üstesinden geldiğini belirterek, "Annem, tek başına bize bakmak için çok mücadeleler verdi, o bizim kahramanımız." ifadesini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Oğuzhan Yaman, annesinin bir an olsun kardeşi ve kendisini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Etiketler : adana görme engelli evlat anne braille alfabesi
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