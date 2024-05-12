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12 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 08:30:00

Vatan nöbetinde bir anne

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Bingöl'de yaşayan 4 çocuk annesi Erdem Feyzi, 8 yıldır güvenlik koruculuğu yapıyor. Evde çocuklarının yemeğinden ödevlerine kadar her şeyleriyle ilgilenen anne, sonra da karakola gelerek üniformasını giyip, kulübede nöbet tutuyor.

EVLATLARINI ŞEFKATLE BÜYÜTÜYOR

Bingöl'de yaşayan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Erdem Feyzi, 8 yıl önce başladığı güvenlik koruculuğu görevini ilk günkü sevdayla icra etmeye devam ediyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Ekinyolu Karakolu'na bağlı olarak güvenlik koruculuğunu yapan anne Erdem Feyzi, nöbete gelmeden önce hem ev işlerini yapıyor, hem de çocuklarıyla tek tek özenle ve şefkatle ilgileniyor.

VATAN SEVDASI BU MESLEĞE YÖNELTTİ

Eşinin de kendisine destek verdiğini söyleyen anne Erdem Feyzi, ''8 yıl önce müracaatta bulundum, köy korucusu olarak kabul edildim. 4 çocuk annesi olarak çocuklarıma nasıl şefkatle, sevgiyle bakıyorsam aynı şekilde vatanıma, milletime hizmet ediyorum. Evde çocuklarımın başındayım, sonra görev başına geliyorum. Çocuklarımı sevdiğim kadar vatanımı da seviyorum" dedi.

Etiketler : bingöl güvenlik koruculuğu anne
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