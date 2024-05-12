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12 Mayıs 2024 Pazar 07:56:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 07:56:00

Akbabalar 67 bin kilometre yol kat etti

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Eskişehir'de uydu vericisi takılan "Midas" ve "Doğa" adlı akbabalar, 2 sene boyunca izlendi.

Eskişehir'de 2022 yılında uydu vericisi takılan "Midas" ve "Doğa" adı verilen küçük akbabalar, 2 sene boyunca izlendi. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 küçük akbaba, 2 kez yaptıkları göç yolculuklarında 67 bin kilometreden fazla mesafe kat etti. Benzer güzergahları takip ederek 2022'nin sonbaharında Adana üzerinden Afrika kıtasına giren yırtıcı kuşlar, kış mevsimini Güney Sudan'da geçirdi.

Havaların ısınmasıyla önce Çad'a geçen kuşlar, nisan ayında Mısır ve Ürdün üzerinden Türkiye'ye girip Eskişehir'e ulaştı. Küçük akbabalar, aynı yolu geçen yılın sonbaharından itibaren bu sene nisana kadar takip ederek turlarını tamamladı. Afrika'ya her gidiş gelişlerinde 10 ülkeden geçen kuşlardan "Midas"ın en hızlı uçuşu saatte 129 kilometre olarak ölçüldü. "Midas", en uzun süreli duraksız uçuşunu ise 143 kilometreyle Türkiye ile Suriye arasında gerçekleştirdi.

En hızlı uçuşunu saatte 121 kilometreye ulaşarak yapan "Doğa", deniz seviyesinden 7 bin 842 kilometreye kadar yükseldi. Verici takıldıktan sonra her biri 2 yılda 67 bin kilometreden fazla kanat çırpan küçük akbabaların yolculuğu anbean izleniyor.

Derneğin Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan küçük akbabanın önemli bir tür olduğunu söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile 2022 yılında protokol imzalayarak yerinde doğa koruma projelerine destek vermeye başladıklarını belirten Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Protokolle Sarıkamış'ta vaşaklara uydu vericisi takarken, Eskişehir'de de küçük akbabaları araştırmaya başladık. 2022'de 2 küçük akbabaya uydu vericisi takıp onları takip etmeye başladık. Amacımız Eskişehir'deki küçük akbaba yuvaları ve beslenme alanlarının izlenmesiydi. Bu yıl 5 küçük akbabaya daha uydu vericisi taktık. Şu anda elimizde 7 uydu vericili küçük akbaba var. Onların beslenme ve üreme alanlarıyla, yuvalarının tipi ve seçimi gibi birçok kriteri kontrol ediyoruz. Küçük akbabanın Türkiye'deki son durumunu anlayacağız. Popülasyonla ilgili bir azalma söz konusuysa DKMP Genel Müdürlüğü ile görüşüp bu durumu tersine çevirmek için çalışma yapacağız. Bir nesli kurtarmak için tüm kurumlar elini taşın altına soktu."

Etiketler : midas doğa akbaba
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