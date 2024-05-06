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06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:48:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 06:48:00

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

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Şarkıcı Simge Sağın, Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalarda bulunarak artık fanatik Beşiktaşlı olmadığını belirtti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golleri sonrası statta çalınan 'Aşkın Olayım' isimli şarkının sahibi Simge, Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılarak Beşiktaşlıları kızdıran Simge, ''Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi'' dedi.

Etiketler : şarkıcı simge simge sağın beşiktaş beşiktaşlı fanatik
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