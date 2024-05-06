Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin golleri sonrası statta çalınan 'Aşkın Olayım' isimli şarkının sahibi Simge, Beşiktaşlıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılarak Beşiktaşlıları kızdıran Simge, ''Ben çok fanatik Beşiktaşlıydım, artık değilim. Ben olması gereken, doğruyu uyguladım ve oraya gittim. İyi ki gitmişim diyorum. çünkü yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Artık benim ne fanatikliğim ne Beşiktaşlılığım hiçbir şeyim kalmadı. Benim sanatçılığım çok daha ağır bastı. Gittim, çok keyifli bir geceydi. Hayatımın en ilginç gecelerinden biriydi'' dedi.

