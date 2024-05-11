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11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:15:00

Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kuruluna bildirdi.

Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.

ÇÖPLER ÇIKARILDI, EV İLAÇLANDI

Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.

Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.

Etiketler : kocaeli gebze çöp
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