VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
EPDK, bazı akaryakıt depolama tesisleri için tarife değişikliğine gitti
Valilik'ten Ankara'ya uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
EPDK 2023 yılı elektrik toptan satış fiyatını belirledi
Meclis'te anayasa mesaisi
Matematik tüm sınıf kademelerinde hafifledi! Kesirler 2'de, fonksiyon 8'de
Arap ülkeleri Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
28 Nisan 2024 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 08:00:00

Yaşlılara gönüllü güzellik

ABONE OL

20 yıl önce Serebral Palsi hastası oğlu dünyaya gelen Selma Canbakan mesleğini hayır için yapmaya karar verdi. Gönüllü kuaförlük yapmaya başlayan Canbakan, engelli ve yaşlıların evlerine gidip hiçbir ücret almadan onları güzelleştiriyor.

17 YILDIR MUTLULUK DAĞITIYOR

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Selma Canbakan (38), uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini 20 yaşındaki doğuştan Serebral Palsi hastası oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için gönüllü olarak sürdürmeye karar verdi. Canbakan, 17 yıldır hastalara, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet veriyor.

ÇEVRESİNE DE ÖRNEK OLUYOR

Canbakan, hizmet verdiği kişilerle aralarında bağ oluştuğunu dile getirerek, "Ne onlar artık başkasını kabulleniyor ne ben bırakabiliyorum. Çevremdeki herkes bu durumu takdir ediyor hatta benimle gönüllü olmak isteyen çok kişi oldu. Yakınlarımdan, 'Biz de ufak tefek bir şeyler yapalım, bize de öğret daha çok insanlara ulaşalım' diyorlar" dedi.

Etiketler : sakarya yaşlı güzellik
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX