Yaşlılara gönüllü güzellik
20 yıl önce Serebral Palsi hastası oğlu dünyaya gelen Selma Canbakan mesleğini hayır için yapmaya karar verdi. Gönüllü kuaförlük yapmaya başlayan Canbakan, engelli ve yaşlıların evlerine gidip hiçbir ücret almadan onları güzelleştiriyor.
17 YILDIR MUTLULUK DAĞITIYOR
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Selma Canbakan (38), uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini 20 yaşındaki doğuştan Serebral Palsi hastası oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için gönüllü olarak sürdürmeye karar verdi. Canbakan, 17 yıldır hastalara, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet veriyor.
ÇEVRESİNE DE ÖRNEK OLUYOR
Canbakan, hizmet verdiği kişilerle aralarında bağ oluştuğunu dile getirerek, "Ne onlar artık başkasını kabulleniyor ne ben bırakabiliyorum. Çevremdeki herkes bu durumu takdir ediyor hatta benimle gönüllü olmak isteyen çok kişi oldu. Yakınlarımdan, 'Biz de ufak tefek bir şeyler yapalım, bize de öğret daha çok insanlara ulaşalım' diyorlar" dedi.