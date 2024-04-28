Yaşlılara gönüllü güzellik

17 YILDIR MUTLULUK DAĞITIYOR



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi Selma Canbakan (38), uzun yıllar yaptığı kuaförlük mesleğini 20 yaşındaki doğuştan Serebral Palsi hastası oğluyla daha fazla ilgilenebilmek için gönüllü olarak sürdürmeye karar verdi. Canbakan, 17 yıldır hastalara, engelli bireylere ve yaşlılara evlerinde ücretsiz hizmet veriyor.

ÇEVRESİNE DE ÖRNEK OLUYOR



Canbakan, hizmet verdiği kişilerle aralarında bağ oluştuğunu dile getirerek, "Ne onlar artık başkasını kabulleniyor ne ben bırakabiliyorum. Çevremdeki herkes bu durumu takdir ediyor hatta benimle gönüllü olmak isteyen çok kişi oldu. Yakınlarımdan, 'Biz de ufak tefek bir şeyler yapalım, bize de öğret daha çok insanlara ulaşalım' diyorlar" dedi.