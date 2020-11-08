Ölümüne selfie

Antalya Muratpaşa İlçesi sınırlarındaki Düden Park'a giden yerli ve yabancı turistler, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu manzarasına hayran kalıyor.

40 METRE YÜKSEKLİKTE FOTOĞRAF

Fotoğraf çekmek için yaklaşık 1 metre boyundaki güvenlik çitinin üzerinden atlayanlar, 'Korkuluklara yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelalarına aldırmıyor. 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kenarına kadar gidip, selfie ve fotoğraf çekilerek hayatlarını hiçe sayıyorlar.

FALEZLERİN ÜZERİNDEN YUVARLANDI

Ölümle sonuçlanan bir olay önceki gece Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Üç çocuk annesi Leyla Yalçın (46), iddiaya göre falezlerin üzerinde manzarayı izledikten sonra fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek düştü. Kayalıklar üzerinde ağır yaralı bulunan Yalçın, deniz polisi tarafından botla Yat Limanı'na çıkartıldı. Ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yalçın, hayatını kaybetti.