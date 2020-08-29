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Muğla'da 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar getirildi
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29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:57:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:58:00

Muğla'da 65 yaş ve üstüne bazı kısıtlamalar getirildi

Kaynak: AA

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Muğla'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildi.

Muğla Valiliğinden tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı açıklandı.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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