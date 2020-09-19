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19 Eylül 2020 Cumartesi 19:48:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 19:51:00

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Kaynak: AA

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Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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