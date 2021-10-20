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20 Ekim 2021 Çarşamba 19:38:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 19:40:00

Meteoroloji duyurdu! Sıcak hava geri geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri kuzey ve iç kesimlerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Yurdun genelinde yağış beklenmiyor, hava parçalı az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sis görülebilir. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde artarak yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvetin altında esiyor. Yalnızca Karadeniz kıyılarında ve Batı Akdeniz'de orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi az bulutlu. Cuma cumartesi de yağış beklenmiyor, az bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklık İstanbul'da 18, Edirne'de 20 derece ölçülüyor.

Ege Bölgesinde de yağış yok, önümüzdeki üç gün güneşli hava devam ediyor. Sıcaklıklar bölge genelinde 20-25 derece aralığında seyrediyor.

Akdeniz Bölgesinde gökyüzü az bulutlu, bol güneşli. Sıcaklık Adana dolaylarında 30 derece ölçülüyor, Cuma günü 2-3 derece yükselmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu. Sıcaklık Ankara'da 20, Eskişehir'de 18 derece. Cuma günü bölge genelinde 2-3 derece yükselecek.

Karadeniz Bölgesinde yağış yok. Hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık 15-20 derece aralığında seyrediyor. Cuma cumartesi 2-3 derece yükselerek bölgenin orta ve doğu kesimlerinde 20'li değerlerin üzerine çıkması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde de hava parçalı az bulutlu. Sıcaklık bölgenin kuzeyinde en yüksek 13-14 derece ölçülüyor. Gece ise sıfırın altında 2-3 derecelere düşüyor.

Etiketler : doğu anadalu bölgesi hava durumu Meteoroloji
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