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05 Nisan 2024 Cuma 08:04:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 08:04:00

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

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Müzisyen Ozan Orhon 52'nci yaşını ailesi ile birlikte kutladı.

Müzisyen Ozan Orhon 52'nci yaşını eşi Selcan Demirci annesi Alev Esen ve anneannesi Sevim Baban ile birlikte kutladı. Müzisyen, Şişli'deki The Hunger adlı mekanda doğum günü pastasının mumlarını ailesiyle birlikte üfledi. Orhon, "Hayat çok güzel devam ediyor. Yeni yaşımızda bize çok güzel gelsin inşallah. Tüm Türkiye'ye ve bütün insanlara yeni yaşları çok güzel gelsin. Ben çok mutluyum, 50 yılım inanılmaz hızlı geçti" dedi.

Etiketler : müzisyen ozan orhon doğum günü
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