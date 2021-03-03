Mermer ocağının kadın patronu

Alpay Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Özmen, "Babamın kaybından sonra etraftan, 'Kadın başlarına bu işi yönetemezler. Bu firmayı satarlar. 4 kadın bunlardan 2'si öğrenci, biri yeni mezun bir avukat, diğeri de iş hayatında olmayan bir anne.' diye dedikodular kulağımıza geldi. Firmanın başına geçtiğimde 27 yaşındaydım. Yönetimin başına da geçince 'şirketimizin başındayız, yönetimdeyiz. İşler kaldığı yerden devam edecek' mesajını verdik."



Babasının yetiştirdiği çalışanlar ve güvenilir ekipler sayesinde adaptasyon sürecinde zorluk çekmediğini vurgulayan Özmen, işe hakim bir şekilde 4 yılı geride bıraktıklarını aktardı.

İşe başladıktan 1 ay sonra Türkiye'nin en büyük doğal taş fuarı olan İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı-MARBLE'a katıldıklarına işaret eden Özmen, burada başından geçenleri ise şöyle anlattı: "Hem taziyeleri kabul ediyorduk, hem de gelen müşterilerimizle ilgileniyorduk. Ben mermer konusunda, maden konusunda çok da fikri olmayan bir yönetim kurulu başkanı olarak işin başındaydım. Fuarda yardım ediyor gibi destek olmak istiyor gibi gelenler oldu. 'Bir ihtiyacınız varsa lütfen arayın. Babanız bizim arkadaşımızdı, müşterimizdi' gibi şeyler söyleyenlerden şunları duydum, 'Hiç abiniz, amcanız, dayınız, var mı?'

O zaman çok ağır gelmemişti bu bana ama sonradan düşündükçe ağırıma gitti. Hala o anları hiç unutmam. Ben kadın olarak bunları yapmaya muktedir değil miyim diye düşündüm. 'Maden işi erkek işi, ocağa çıkamaz, fabrikaya gidemez' dediler. Çok da güzel yaparız, yapmaya da devam edeceğiz."

Mermer atıkları ekonomiye kazandırılıyor

Göreve gelir gelmez iş güvenliğine ayrı önem verdiğinin altını çizen Özmen, bu kapsamda yeni tedbirler aldıklarına işaret etti. Mermer atıklarının tekrar ekonomiye kazandırılması için projeler yürüttüklerini aktaran Özmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Firmanın bünyesinde farklı bir şirket daha kurduk. Burada mermer atıklarından dekoratif objeler üretiyoruz. Aslında bu sektörde öncü bir proje oldu. Firmalar marka kurup bu işe yöneldi. Mermer sektöründe tasarım ve sanatın yer alması gerekiyor. Maalesef artık alışagelmiş bir durum var. 'Ocaktan çıkaralım keselim blok olarak ihraç edelim' düşüncesi hakim. Tabii bunları da yapacağız. Ancak mermer binlerce yıllık bir doğal zenginlik. Türkiye, mermer denilince ilk akla gelmesi gereken ülke. Dünyada hep İtalya, İspanya Yunanistan başta geliyor. Ancak dünya rezervinin yüzde 33'ü bizde."