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27 Nisan 2024 Cumartesi 17:10:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 17:10:00

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

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316 gündür kayıp olan Korhan Berzeg ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Balıkesir'de bulunan kemikler ekonomist Korhan Berzeg'e ait çıktı

Korhan Berzeg'den, Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 17 Haziran'da 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Son olarak Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu. Ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg'e ait çıktı. Kemik parçalarından alınan DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.

Etiketler : Korhan Berzeg Balıkesir kayıp DNA Kemik
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