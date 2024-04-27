Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti

Korhan Berzeg'den, Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 17 Haziran'da 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamamıştı. Son olarak Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunmuştu. Ormanlık alanda bulunan kemik parçaları Korhan Berzeg'e ait çıktı. Kemik parçalarından alınan DNA Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.