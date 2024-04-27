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Biden ABD tarihine geçti! En düşük desteği alan başkan oldu
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27 Nisan 2024 Cumartesi 22:22:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 22:22:00

Biden ABD tarihine geçti! En düşük desteği alan başkan oldu

Kaynak: AA

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Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, Joe Biden'ın, tüm ABD başkanları arasında ilk dönemi sırasında en düşük desteği alan isim olduğunu açıkladı.

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, ABD'deki başkanların ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasını yayımladı.

Buna göre, henüz ilk başkanlık dönemini yürüten Biden, yüzde 38,7 oranında destek aldı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.

İlk döneminde Donald Trump yüzde 46,8, Barack Obama yüzde 45,9 destek almıştı.

Etiketler : biden abd destek
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