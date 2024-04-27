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27 Nisan 2024 Cumartesi 23:02:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 23:02:00

Adıyaman'da polis meslektaşlarına kurşun yağdırdı: İki polis şehit oldu

Kaynak: AA

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Adıyaman'da bir polis memuru karakoldaki meslektaşlarına ateş açtı, ilk belirlemelere göre 2 polis şehit oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadesini kullandı. TürkMedya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan ise 24 TV'de olaya ilişkin son durumu aktardı.

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde bir polis, meslektaşlarına ateş açtı. Polis merkezine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 polis şehit oldu, 8 yaralı var. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TürkMedya Diyarbakır Temsilcisi Şeyhmus Çakan son durumu aktardı

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 20.15 sıralarında, Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş'nin kendi beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri K.Ü. ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri G.Ö'yü yaraladığını belirtti.

Olayın faili S.U.Ş'nin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, "Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Polis Merkezi Amirimiz K.Ü. ve Ekipler Amirimiz G.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak maalesef şehit olmuştur. Olayda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN VALİSİ VAROL'DAN AÇIKLAMA

Adıyaman Valisi Osman Varol da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir polis memurunun 2 meslektaşına beylik silahıyla ateş açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Polis Merkezi Amiri Başkomiserimiz ve Ekipler Amiri Komiserimiz hemen hastaneye kaldırılmıştır. Tüm acil müdahaleler yapılmış ve maalesef her ikisi de kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmiş, o da hastanede gözetim altında, devletin elinde şu an. Bunun dışında başka yaralı yok."

Etiketler : Adıyaman polis karakol şehit
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