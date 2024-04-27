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Samimi diyalog: "Sigarayı bıraktım sayın Cumhurbaşkanım"
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27 Nisan 2024 Cumartesi 23:33:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 23:33:00

Başkan Erdoğan ile vatandaş arasında samimi diyalog: Sigarayı bıraktım sayın Cumhurbaşkanım

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde sürpriz bir şekilde İstanbul Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan ile bir vatandaş arasındaki samimi diyalog ekranlara yansıdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

İŞÇİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Erdoğan'ın vatandaşla olan sigara diyaloğu ise dikkat çekti.

SİGARAYI BIRAKTIRDI

Burada Başkan Erdoğan ve bir vatandaş arasında geçen sigara diyaloğu ise gülümsetti.

"BIRAKTIM DİYECEKSİN VE BIRAKACAKSIN"

Vatandaştan sigarayı bırakmasını isteyen Başkan Erdoğan, "Sigarayı bıraktım diyeceksin ve şu anda bırakacaksın. Cumhurbaşkanın sana böyle tavsiyede bulundu, bıraktım diyeceksin ve bırakacaksın. Bu anlık mesele. Kadıncağıza zulüm, cebine zulum." ifadelerini kullandı.

"BIRAKTIM CUMHURBAŞKANIM"

Bu sözlerin ardından sigara kullanan vatandaş, "Bıraktım Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Daha sonra Başkan Erdoğan vatandaşın cebindeki sigarayı isteyerek orada bulunan yetkililere vermesini istedi.

Etiketler : başkan erdoüğan akaryakıt istasyonu sigarayı bırakma
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