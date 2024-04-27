Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

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27 Nisan 2024 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 15:02:00

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan üsküdar yakıt istasyonu ziyaret
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