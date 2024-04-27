Başkan Erdoğan akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti.
Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.
#SONDURUM Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da... Erdoğan Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. pic.twitter.com/Xo3qMZvkwE— 24 TV (@yirmidorttv) April 27, 2024
Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.
Petrol istasyonundan ayrılan Erdoğan, aynı caddenin Ferah Mahallesi sınırlarında kalan bölümünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan bir grup vatandaşın önünde aracını durdurdu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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