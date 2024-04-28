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28 Nisan 2024 Pazar 00:01:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 00:01:00

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın çıktı

Kaynak: DHA

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İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, 21.45 sıralarında Konak ilçesi Kemeraltı 856. Sokak'ta bir handa bulunan iş yerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 katlı tekstil deposunda çıkan yangın, çatıya ulaştı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre yangında bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Yaralının durumunun hayati tehlike içermediği ve bilincinin de açık olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması başlattığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Etiketler : İZMİR KEMERALTI ÇARŞISI YANGIN
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