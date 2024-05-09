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09 Mayıs 2024 Perşembe 17:22:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2024 Perşembe 17:22:00

Bakan Şimşek'ten "rezerv" açıklaması: Olumlu seyir sürecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda net rezervlerdeki istikrarlı artışa dikkat çekti.

Bakan Şimşek, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini belirtti.

"REZERVLERDEKİ OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK"

Swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını ifade eden Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.

Etiketler : MEHMET ŞİMŞEK EKONOMİ REZERV
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