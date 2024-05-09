Bakan Şimşek'ten "rezerv" açıklaması: Olumlu seyir sürecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini belirterek, hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyrin devam edeceğini ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda net rezervlerdeki istikrarlı artışa dikkat çekti.
Bakan Şimşek, TCMB'nin döviz pozisyonunun iyileştiğini belirtti.
"REZERVLERDEKİ OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK"
Swap hariç net rezervlerin nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttığını ifade eden Şimşek, "Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" dedi.
TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 9, 2024
Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor.
Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış... pic.twitter.com/MizBuyFyVy
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