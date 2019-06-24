24 Haziran 2019 08:00 | Pazartesi
Liseli Doğukan 4 gündür kayıp
Çorum'da oturan meslek lisesi son sınıf öğrencisi Doğukan Coşkunsu (16), aşçılık stajı için 6 Mayıs'ta gittiği Antalya Manavgat'ta, bir otelde eğitime başladı.
Ailesi, 4 gün önce kardeşini arayıp Çorum'a gelmek istediğini söyleyen Doğukan’dan, bir daha haber alamadı. Polis ekipleri, otel ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Baba Erdem ve anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı, ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Polis incelemesini sürdürüyor.
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