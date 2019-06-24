Liseli Doğukan 4 gündür kayıp

Ailesi, 4 gün önce kardeşini arayıp Çorum'a gelmek istediğini söyleyen Doğukan’dan, bir daha haber alamadı. Polis ekipleri, otel ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Baba Erdem ve anne Sibel Coşkunsu, Manavgat'a giderek kaybolan çocuklarından bir iz bulmaya çalıştı, ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Polis incelemesini sürdürüyor.