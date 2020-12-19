19 Aralık 2020 Cumartesi 00:58:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 00:58:00
Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü
Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırklareli'nde kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.
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