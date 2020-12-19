Kısıtlama başladı! Sokaklar sessize büründü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırklareli'nde kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.