Kayserililer ayda 4 ton pöç yiyor

Meşe odununun közünde güvece konularak kendi yağı ile pişirilen pöçün, kentte ayda 4 tondan fazla tüketildiği ortaya çıktı. Özellikle kışın yaygın olarak tüketilen pöç, kente gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da çok beğeniliyor. Pöç ustası Ahmet Güneyler, "Pöç, dana ve ineklerin kuyruk sokumundaki son boğumlarından yapılan bir yemektir. 16 saat kendi ilik suyu ile doğal öz aroması ile meşe odunun köz fırınlarında pişiyor. Bağışıklık sistemi güçlendiren pöç, son dönemlerde çok fazla talep görüyor. Aylık 4 tondan fazla pöç yemek olarak hazırlanıyor. Sarayın mutfağının lezzetlerinden olan pöç, Osmanlı'nın mutfağının Orta Doğu'ya armağanıdır. Kayseri ve çevre illerde yapılıyor, oldukça faydalıdır" dedi.

