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06 Kasım 2020 Cuma 00:44:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 00:44:00

Kaybolan 13 yaşındaki çocuğu köpek buldu

Kaynak: AA

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Elazığ'da kaybolan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeğiyle yürüttüğü çalışma sonucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan A.K'nin (13) ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldede iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 13 saat süren çalışma sonucu A.K, iz takip köpeği tarafından evinden 4 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda buldu.

Soğuktan etkilenen ve ısınması için jandarma ekiplerince battaniyeye sarılan çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Evlatlarına kavuşan aile jandarmaya teşekkür etti.

Etiketler : çocuk kayıp köpek
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