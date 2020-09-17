Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm
Kaynak: DHA
Koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaş karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı. Polislere 'Adam mı öldürdüm' diyerek tepki gösteren vatandaş pes artık dedirtti.
Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan 49 yaşındaki bakkal Abdullah Küçük, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Yapılan kontrollerde Küçük'ün evde olmadığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri Küçük'ün dükkanına gitti. Cadde üzerindeki dükkana gelen polisler, Küçük'ü bakkalda yakaladı.
DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından olay yerine özel koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri çağrıldı. Küçük, ambulansa bindirilerek İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.
"ADAM MI ÖLDÜRDÜM?"
Abdullah Küçük, olayı sağlık ekiplerine haber veren polislere, "Adam mı öldürdüm?" diyerek tepki gösterirken, polisler ise ""Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" diyerek yanıt verdi.
Karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza verilen Küçük'ten yurttaki barınma masrafları da tahsil edilecek.
Öte yandan Küçük'ün polis ekipleriyle yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- Tarla ortasında seyyar kumarhane!
- 4 ay sürekli yoğun bakımda kaldığı koronavirüs tedavisinden çıkan hastanın sorduğu ilk soru: Trafik kazası mı geçirdim?
- Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm
- Bursa'da 100 bin lira değerinde eşya çalan hırsızı dövmesi yakalattı
- Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak
- Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor