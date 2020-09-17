Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm

Karantinada olması gerekirken dükkanda yakalandı, verdiği cevap 'Pes' dedirtti: Adam mı öldürdüm

Elazığ'da koronavirüs testi pozitif çıkan 49 yaşındaki bakkal Abdullah Küçük, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı. Yapılan kontrollerde Küçük'ün evde olmadığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri Küçük'ün dükkanına gitti. Cadde üzerindeki dükkana gelen polisler, Küçük'ü bakkalda yakaladı.



DHA'da yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından olay yerine özel koruyucu kıyafetli sağlık ekipleri çağrıldı. Küçük, ambulansa bindirilerek İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

"ADAM MI ÖLDÜRDÜM?"

Abdullah Küçük, olayı sağlık ekiplerine haber veren polislere, "Adam mı öldürdüm?" diyerek tepki gösterirken, polisler ise ""Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun" diyerek yanıt verdi.

Karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza verilen Küçük'ten yurttaki barınma masrafları da tahsil edilecek.

Öte yandan Küçük'ün polis ekipleriyle yaşadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.