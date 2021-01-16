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16 Ocak 2021 Cumartesi 22:41:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 17:56:00

Kanser sandılar çam fıstığı çıktı

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Çam fıstığı yerken gülünce nefes borusuna kaçan Yusuf Çebi, bir süre sonra nefes alamaz oldu.

Yıllarca doktor doktor gezen tümör şüphesiyle araştırılan talihsiz adamın akciğerinden 32 yıl sonra o çam fıstık çıkartıldı.

HERŞEY BİR FIKRAYLA BAŞLADI

İstanbul'da yaşayan Yusuf Çebi'nin (64), yıllar önce çalıştığı fabrikada başına talihsiz bir olay geldi. Çam fıstığı yediği sırada arkadaşının anlattığı fıkraya gülmeye başlayan Çebi, fıstığı nefes borusuna kaçırdı. Şiddetli öksürük ve terleme şikayeti başlayan Yusuf Çebi, soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler sonrası çam fıstığı bulunamadı.

HİÇ ARALIKSIZ ÖKSÜRÜYORDU

Sürekli öksüren ve nefes almakta zorlanan Çebi'ye tümör şüphesi ile tetkikler yapıldı. Çebi, “Ben kanser şüphesini duyunca çok korktum. Hekimlere fıstık yuttum desem de filmlerde fıstığa rastlamadıklarını söylediler. 32 yılın ardından tomografide fıstık bulundu” dedi. Akciğerinin sol kısmındaki fıstık çıkartıldı, Çebi rahat bir nefes aldı.

Yusuf Çebi, “32 yılın ardından tomografide fıstık bulundu. Fıstık ciğerde enfeksiyon oluşturdu, vücudumu sarmaya başladı. Balgamda mantara yol açtı. Kafamı kaldıramıyordum. Ciğeri hep alsınlar dedim. Ama şimdi sağlığıma kavuştum, kelebekler gibiyim” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Bu hasta meslek hayatımda gördüğüm en uzun süreli yabancı cisim vakasıydı" diye konuştu.

Etiketler : kanser çam fıstığı nefes
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