İstanbul'da kar ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Meteoroloji tahminlerini güncelledi!

"İstanbul'da kar ne kadar sürecek? Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?" sorularına yanıt aranıyor. Dün akşama doğru İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışı bugün öğleden sonra şehri terk edecek. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu çevreleri yağışlı geçecek.

28 OCAK GÜNCEL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum, Ağrı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara ile iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli(21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde azalacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm),Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ İÇİN YAĞMUR UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da gün içerisinde hava sıcaklılarının gün içerisinde en düşük sıfır en yüksek 5 dereceyi görmesi bekleniyor.

Kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren İstanbul'u terk edecek.

İZMİR 3°C, 7°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 1°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KOCAELİ 1°C, 5°C

Çok bulutlu yağmur ve karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın; Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

MANİSA 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin çevreleri ile Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 5°C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu, zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 0°C, 2°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 1°C

Çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -2°C, 4°C

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere İç kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU -1°C, 1°C

Çok bulutlu, yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK 1°C, 3°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yarın zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yarın zamanla karla karışık yağmurlu

SAMSUN 6°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON 13°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -4°C, 2°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın kar yağışlı

KARS -11°C, -3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN -4°C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 11°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu yarın yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 9°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu