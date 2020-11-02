İçişleri Bakanlığı: İzmir'deki depremde can kaybı 92 oldu

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor.

Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 92'e yükseldi, yaralıların sayısı ise 994'e ulaştı.

Depremin ardından 1000'ün üstünde artçı sarsıntı oldu. Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmaların tamamlandığı, kalan 5 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Son dakika haberine göre, 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil ve 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan kurtarıldı.

Ayrıntılar geliyor

