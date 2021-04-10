Hem yürüyüş hem de temizlik Doğa aşığı polisten örnek davranış

Yaklaşık 7 yıldır haftanın çoğu gününde fırsat buldukça vadi yürüyüşüne çıkan Yıldırım Tosun, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle bezeli alanları keşfedip yerlere atılan pet şişe, teneke kutu gibi çöpleri topluyor.



Yıldırım Tosun, doğanın bahşettiği imkanlardan faydalanarak huzurlu bir ortamda yürüyüş yapmanın keyif verici olduğunu belirtti. Bu etkinlik sırasında çevreye gelişigüzel atılmış çokça çöple karşılaştığını anlatan Yıldırım Tosun, spor yaparken tabiata da değer verdiğini göstermek amacıyla atıkları toplamaya başladığını kaydetti."Hem spor hem de çevre temizliği yapıyorum"Türkiye'nin her köşesinin birbirinden cezbedici görsel zenginlikle kaplı olduğunu, bu alanları gelecek nesillere bozulmadan teslim edebilmek için herkesi duyarlı olmaya davet ettiğini vurgulayan Yıldırım Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Vadileri hobi amaçlı gezemeye başladım ancak vadilerde duyarsız kişilerin attığı çöpleri görünce madem geziyorum bunları da toplayayım dedim ama elimde çöp poşeti ile pek kolay olmuyordu sırt çantası edindim. Hem spor hem de çevre temizliği yapıyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonları veya hafta içi mesai saatinden sonra bu alanlarda dolaşmaktan keyif alıyorum. Vadi yürüyüşleri kadar harika bir şey yok. Herkese bu etkinliği tavsiye ederim. Doğanın içinde gezerken günün stresinden de adeta kurtuluyorum. İnsanlara, Kapadokya'da veya herhangi bir yerde gezerken çevreyi kirletmemelerini tavsiye diyorum. Bir şey yenilip içildiğinde ortaya çıkan çöp doğaya bırakılmazsa bu eşsiz güzellikler baki kalacaktır."