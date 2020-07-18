Haliç Köprüsü'nde 1 ay boyunca yol çalışması yapılacak

İstanbul'da Haliç Köprüsü, 1 aylık bir yol bakım ve onarım çalışmasına girecek.



18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan bakım ve onarım çalışmaları, 4 aşamada tamamlanacak.

ŞERİTLER BİRER HAFTA ARA İLE KAPATILACAK

İlk etabı gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.

İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

ÇALIŞMA ANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



1 ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.