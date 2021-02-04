'Güneş'e anne şefkati

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Nezahat Nadiroğlu, gündelik ev temizliğine giderken son bir yıldır hayvan bakmaya başladı. İki ineğinden biri kısa süre önce erken doğum yaptı. 'Güneş' adını verdikleri buzağı için veterinerler 'yaşamaz' dedi. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, buzağıyı kızının beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı.

EVİN NEŞE KAYNAĞI OLDU



Güneş'i iyileştirmenin mutluluğunu yaşayan Nezahat Nadiroğlu, "Güneş'i, 3 yaşındaki kızım Narin Nazlı'nın beşiğinde besliyorum. Veteriner hekimin verdiği iğneleri yaptırıyorum. Git gide daha iyi oluyor. Buzağı, kızımın ve bizim neşe kaynağımız oldu. Kızım Narin onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güneş, evimizin resmen maskotu oldu" diye konuştu.