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04 Şubat 2021 Perşembe 17:52:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 17:52:00

'Güneş'e anne şefkati

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Van'da hayvancılık yapan Nezahat Nadiroğlu, erken doğan ve veterinerlerin ‘yaşamaz' dediği buzağıyı evine aldı. Beşikte gözü gibi baktığı buzağıyı sobanın yanından ayırmıyor, bebek gibi altını bezliyor, biberonla süt veriyor.

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Nezahat Nadiroğlu, gündelik ev temizliğine giderken son bir yıldır hayvan bakmaya başladı. İki ineğinden biri kısa süre önce erken doğum yaptı. 'Güneş' adını verdikleri buzağı için veterinerler 'yaşamaz' dedi. Buzağıyı evine alan Nadiroğlu, buzağıyı kızının beşiğine alıp, altını bezleyip, biberonla beslemeye başladı.

EVİN NEŞE KAYNAĞI OLDU

Güneş'i iyileştirmenin mutluluğunu yaşayan Nezahat Nadiroğlu, "Güneş'i, 3 yaşındaki kızım Narin Nazlı'nın beşiğinde besliyorum. Veteriner hekimin verdiği iğneleri yaptırıyorum. Git gide daha iyi oluyor. Buzağı, kızımın ve bizim neşe kaynağımız oldu. Kızım Narin onu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Güneş, evimizin resmen maskotu oldu" diye konuştu.

Etiketler : Van Nezahat Nadiroğlu buzağı
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