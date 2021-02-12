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12 Şubat 2021 Cuma 10:09:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 14:22:00

Gezici kütüphane köylere kitap taşıyor

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Şırnak'ın köyleri kitapla buluşuyor. Şırnak İl Halk Kütüphanesi'ne tahsis edilen gezici kütüphane, kilometrelerce yol kat ederek merkeze bağlı köyde yaşayanların kitaba erişimini sağlıyor.

İçerisinde kitap raflarının, öğrencilerin oturup kitap okuyabileceği koltukların, 3 diz üstü bilgisayarın ve internet hizmetinin yer aldığı gezici kütüphane, kırsalda yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor.

Kütüphane sorumlusu Nurettin Arka, Bakanlıkça kuruma tahsis edilen gezici kütüphaneyle köylerdeki öğrencileri, gençleri, engellileri ve yetişkinleri kitapla buluşturduklarını söyledi. Salgın döneminde insanların kitaplardan uzak kalmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttüklerini kaydeden Arka, özellikle çocuk ve gençlerin bilgi seviyelerini yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gezici kütüphanede, çeşitli kategorilerde toplam 1500 kitabın bulunduğunu, bunların 300'ünü ödünç verdiklerini, 15 gün sonra yenisiyle değiştirdiklerini aktaran Arka, merkeze bağlı 7 köye dönüşümlü olarak bu hizmeti sunduklarını dile getirdi. Arka, "Kent merkezine gelip kütüphaneden yararlanamayanların ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Kütüphanemizde internet hizmeti de sağlıyoruz. Amacımız insanları bilgiyle buluşturmak ve onların gelişimlerine destek olmak." diye konuştu.

Aileler ve öğrenciler memnun

Kütüphaneden faydalanan 6. sınıf öğrencisi İbrahim Fidan da kitap okumayı çok sevdiğini, 2 haftada bir gelen gezici kütüphaneyi en iyi şekilde değerlendirdiğini anlattı. Fidan, okuduğu kitabı iade ettiğini, yeni bir kitap daha alacağını ifade etti.

Vatandaşlardan Şehmus Güngör ise gezici kütüphanenin çocukları üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getirerek, "Uzun zamandır salgın nedeniyle çocuklar okula gidemiyordu, kütüphane onlar için iyi oldu. Kitapları alan yeğenlerimi ve torunlarımı takip ediyorum. Kitap aynı zamanda onları televizyondan da uzak tutuyor" dedi. Hamit Tek de kütüphanenin salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu, okunan kitaplar sayesinde okuldan uzak kalmadıklarını belirtti.

Etiketler : şırnak kitap gezici kütüphane
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