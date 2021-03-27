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27 Mart 2021 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 16:00:00

Geleceğin yunusuna sürpriz

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Adana'da yaşayan Önder ile Songül Özdemir çiftinin 4 bebeği, anne karnında hayatını kaybetti.

Adana'da yaşayan Önder ile Songül Özdemir çiftinin 4 bebeği, anne karnında hayatını kaybetti. 5. çocukları Nehir dünyaya geldi ve önceki gün 12 yaşına bastı. Kızlarının polis hayranı olduğunu ve büyüyünce yunus olmak istediğini emniyete ileten Özdemir çifti ona doğum günü sürprizi yapılmasını rica etti.

Dün sabah polis sirenini duyunca koşarak sokağa çıkan Nehir, 'İyi ki doğdun geleceğin yunusu' pankartı taşıyan polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Pastasındaki mumları üfleyen Nehir, "Polisler mahallemize geldiğinde balkona koşup, onlara bakıyordum. Bugün geldikleri için çok sevindim" dedi.

Etiketler : adana yunus nehir
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