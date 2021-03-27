Geleceğin yunusuna sürpriz

Adana'da yaşayan Önder ile Songül Özdemir çiftinin 4 bebeği, anne karnında hayatını kaybetti. 5. çocukları Nehir dünyaya geldi ve önceki gün 12 yaşına bastı. Kızlarının polis hayranı olduğunu ve büyüyünce yunus olmak istediğini emniyete ileten Özdemir çifti ona doğum günü sürprizi yapılmasını rica etti.



Dün sabah polis sirenini duyunca koşarak sokağa çıkan Nehir, 'İyi ki doğdun geleceğin yunusu' pankartı taşıyan polisleri görünce büyük mutluluk yaşadı. Pastasındaki mumları üfleyen Nehir, "Polisler mahallemize geldiğinde balkona koşup, onlara bakıyordum. Bugün geldikleri için çok sevindim" dedi.