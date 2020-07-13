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13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:41:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2020 Pazartesi 19:41:00

Eskişehir'de trafik kazası: Yaralanan iki polisten biri şehit oldu

Kaynak: AA

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Eskişehir'de görev dönüşü geçirdikleri trafik kazasında yaralanan iki polisten biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 28 yıllık polis memuru Cengiz Kuloğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hafif yaralanan Mustafa Aşan ise Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞEHİT POLİS MEMURUNA TÖREN

Şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun naaşı, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Buradaki törene, Kuloğlu'nun eşi Yıldız, oğlu Doğukan Kuloğlu ile Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, vali yardımcıları, üniversite rektörleri, belediye başkanları, çok sayıda asker, emniyet mensubu ve sivil katıldı.

Babasının üniformasını giyen Doğukan Kuloğlu ile annesi, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının yanına gelerek gözyaşı döktü.

Yıldız Kuloğlu, burada şehide hitaben "Yapmayacaktın. Direnecektin. Bensiz yapamayan bir karım var diyecektin. Hakkım yerden göğe kadar milyon kere helal olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ise şehit Kuloğlu'nun mesai arkadaşları ve amirleri tarafından çok sevildiğini söyledi.

Şehit Cengiz Kuloğlu'nun ömrünün 28 yılını vatanın bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcadığını vurgulayan Dinç, "Nitekim gelen bir suç ihbarının incelenmesinden sonra başka bir göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştür. Biz biliyoruz ki şehitlik makamı peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik hakka yürümenin en güzel yoludur. Şehidim emanetlerin bizimdir." diye konuştu.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehidin eşi Yıldız Kuloğlu'na Türk bayrağı takdim etti.

Şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi, duanın ardından memleketi Muğla'ya uğurlandı.

Kablo hırsızlığı ihbarı üzerine dün Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giden polis memuru Mustafa Aşan idaresindeki ekip aracı, dönüşte Gazi Paşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde yol kenarındaki bankete çarpıp devrilmişti. Kazada yaralanan sürücü Aşan ile aynı araçta bulunan meslektaşı Cengiz Kuloğlu çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

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