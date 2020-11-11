Eski paraşütçü komandolar küçük yürekleri ısıttı

Eski komandolar topladıkları bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Kars'ın Sarıkamış İlçesi Karaköse Köyü'ndeki öğrencilerine hediye etti. Agan ve Aslantürk, Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna gönül bağı kurmak istediklerini söyledi.

