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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:19:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 14:19:00

Eski paraşütçü komandolar küçük yürekleri ısıttı

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İstanbul'da yaşayan eski paraşütçü komandolar Ercan Agan ve Feti Aslantürk, yaklaşan kış öncesi Doğu Anadolu'daki öğrencilerin üşümemesi için yardım kampanyası başlattı.

Eski komandolar topladıkları bot, mont ve kırtasiye malzemelerini Kars'ın Sarıkamış İlçesi Karaköse Köyü'ndeki öğrencilerine hediye etti. Agan ve Aslantürk, Türkiye'nin bir ucundan öteki ucuna gönül bağı kurmak istediklerini söyledi.

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